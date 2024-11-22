عن لبنان.. هذا ما بحثه الرئيس الأميركي وماكرون

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وجاء في البيان:"عرضا تطور الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط، وخصوصا الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان، يتيح للسكان على جانبي الخط الأزرق العودة الى منازلهم بكل أمان". (الحرة)