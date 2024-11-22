قاتلوا في لبنان وغزّة.. ستة جنود إسرائيليين انتحروا!

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واشارت الصحيفة إلى أنّ "هذا رقم جزئي فقط لأن الجيش الإسرائيلي يرفض نشر العدد الكامل للجنود الذين انتحروا أو حاولوا الانتحار ويعد الجيش بأن تنشر البيانات نهاية العام، أي الشهر المقبل"، مضيفةً "ولكن حتى لو لم تكن هذه الحالات غير عادية، ولا توجد، وفقا لمصادر في السلك الطبي، فإنها تعكس مدى الإرهاق العقلي لدى العديد من الجنود المنخرطين في الحرب".ونقلت الصحيفة، عن خبراء في الجيش الإسرائيلي، أن "التأثير الحقيقي سيتجلى بعد عودة الجيش جزئيا إلى الحياة الطبيعية وانتهاء القتال إلى حد بعيد".وقال مصدر عسكري كبير، للصحيفة أنّه "في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن هدأ القتال في غزة، وخاصة في الأسبوعين الأخيرين، عندما غادر العديد من القوات لبنان، نشهد بداية زيادة في عدد الجنود الذين يتقدمون بطلبات الحصول على مساعدة من طبيب نفسي، بما في ذلك في مجال الصحة العقلية، في العيادات الصحية التي افتتحناها".وأضاف: "هؤلاء الجنود هم بالآلاف، ومعظمهم من المقاتلين الذين ظهروا مؤخرا، ونحن نستعد لعلاج أعداد أكبر في المستقبل. وقد تم فعلًا تشخيص أعراض ما بعد الصدمة لدى بعضهم". (روسيا اليوم)