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عربي-دولي

قضية ترامب الجنائية.. قاضٍ أميركي يؤجل الحكم بعد فوزه بالانتخابات

Lebanon 24
22-11-2024 | 16:56
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أصدر قاض أميركي، اليوم الجمعة، حكما سمح من خلاله للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقديم طلب لوقف نظر القضية التي أدين فيها بارتكاب 34 جريمة جنائية تتعلق بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها.
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وأمر بتأجيل النطق بالحكم على ترامب إلى أجل غير مسمى في ضوء فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية هذا الشهر. (سكاي نيوز) 

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