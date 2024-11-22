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عربي-دولي
جنود كوريا الشمالية سيدخلون الحرب ضد أوكرانيا قريبا.. واشنطن تكشف
Lebanon 24
22-11-2024
|
23:21
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أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم السبت، أن بلاده تتوقع أن الآلاف من القوات الكورية الشمالية المحتشدة في روسيا ستشارك "قريبا" في القتال ضد أوكرانيا.
وقال أوستن للصحافة خلال توقفه في فيجي بالمحيط الهادئ "بناء على ما تم تدريبهم عليه، والطريقة التي تم دمجهم بها في التشكيلات الروسية، أتوقع تماما أن أراهم يشاركون في القتال قريبا".
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وتقول الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى إن بيونغيانغ أرسلت أكثر من 10 آلاف جندي إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا. وما ستقدمه موسكو في المقابل لكوريا الشمالية، محط اهتمام كبير.
وقال مدير الأمن القومي شين وون سيك لبرنامج تلفزيوني على قناة "إس.بي.إس"، إن كوريا الجنوبية وجدت أن روسيا قدمت صواريخ مضادة للطائرات ومعدات أخرى لتعزيز شبكة الدفاع الجوي الخاصة بها، في العاصمة بيونغيانغ.
وفي غضون ذلك، قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية للمشرعين، إنها توصلت إلى تقييم يفيد بأن القوات الكورية الشمالية المنتشرة في روسيا انضمت للواء المحمول جوا ومشاة البحرية على الأرض في موسكو، وقد انخرط بعضها بالفعل في القتال.(سكاي نيوز)
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