ميركل عن ماسك: كيف يمكن لشخص أن يتحكم بـ60% من الأقمار

بعد كشفها عن تفاصيل لقاءاتها السابقة مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال مقتطفات من مذكراتها التي ستصدر الاسبوع المقبل، أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، عن قلقها على النظام الديمقراطي مع عودة ترامب ومخاوفها العميقة من الدور الضخم الذي سيلعبه إيلون ماسك أيضا.

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فقد أكدت أن 16 عاما في السلطة علمتها أن المصالح التجارية والسياسية يجب أن تكون مضبوطة ضمن توازن دقيق.



كما أعربت عن قلقها من الدور الذي قد يلعبه ماسك، مالك تسلا وسبايس إكس في إدارة ترامب المقبلة، لاسيما أن بات مؤخرا مقرباً جدا من الرئيس الأميركي.



مثير للجدل

وأوضح في مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الالمانية، "هناك تحالف واضح الآن بين ترامب والشركات الكبرى في وادي السيليكون التي تتمتع بقوة هائلة من خلال رأس مالها الضخم. "



إلى ذلك، رأت أن المصالح المالية لماسك وتعيينه على رأس إدارة كفائة الحكومة الأميركية، مثير للجدل

وأضافت متسائلة: "كيف يمكن لشخص واحد أن يملك 60% من جميع الأقمار الصناعية التي تدور في الفضاء". وأردفت أن تلك المسألة لا بد أن تثير قلقل الدول الأوروبية



هذا واعتبرت أنه "لا بد للسياسة بشكل عام أن توازن القوة بين المواطنين الأقوياء والمتنفذين والعاديين". وشددت ميركل التي ستصدر مذكراتها ضمن كتاب من 700 صفحة يوم الثلاثاء المقبل

على ضرورة وضع الدول عامة والحكومات ضوابط واضحة على الشركات العملاقة ونفوذ الأثرياء.



يشار إلى أن ترامب كان كلف ماسك الذي بات يرافقه أينما كان كظله، مع فيفيك راماسوامي بتقديم المشورة إلى إدارته من أجل تخفيض النفقات الحكومية، عبر قيادة إدارة مستحدثة أطلق عليها اسم "إدارة الكفاءة الحكومية"