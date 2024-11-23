هل توسع إسرائيل سيطرتها الإقليمية باتجاه سوريا؟

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ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أنه "بعيدًا عن غزة والضفة الغربية ولبنان، يبدو أن إسرائيل قد وجهت أنظارها الآن أيضًا إلى الصراع المتفاقم مع سوريا، حيث تقوم ببناء مشاريع في منطقة عازلة بالغة الأهمية بين البلدين في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار السابق وإثارة المخاوف من المزيد من تصعيد الصراع في المنطقة. ففي الأسبوع الماضي، نشرت وكالة أسوشيتد برس لقطات جوية لإسرائيل وهي تبني على طول الخط ألفا، الذي يحدد منطقة منزوعة السلاح أو منطقة فصل بين سوريا ومرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل".وبحسب الموقع، "قال متحدث باسم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للموقع: "في الأشهر الأخيرة، لاحظت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بعض أنشطة البناء التي تقوم بها قوات الجيش الإسرائيلية على طول خط وقف إطلاق النار". وأضاف: "يبدو أن بناء قوات الجيش الإسرائيلية للخنادق والسواتر الترابية يمنع تحرك الأفراد عبر خط وقف إطلاق النار من منطقة الفصل. لاحظت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أنه في بعض الحالات، أثناء البناء، يتعدى أفراد الجيش الإسرائيلي والحفارات الإسرائيلية وغيرها من معدات البناء وأعمال البناء على منطقة الفصل". وكانت جهود البناء هذه قد أشار إليها جير أو. بيدرسن، المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أواخر الشهر الماضي".وتابع الموقع، "تقول إسرائيل إن جهود البناء ضرورية للدفاع، وكما قالت القوات الإسرائيلية لشبكة سي إن إن، فإن مثل هذه التطورات تهدف إلى "إقامة حاجز على الأراضي الإسرائيلية حصريا من أجل إحباط غزو إرهابي محتمل وحماية أمن حدود إسرائيل". لكن المخاوف لا تزال قائمة من أن هذه التطورات قد تهدد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دام عقودا من الزمان والذي كان مفتاحا للحفاظ على السلام النسبي بين إسرائيل وسوريا، اللتين كانتا في حالة حرب رسميا منذ عام 1948. وللحفاظ على وقف إطلاق النار هذا، قامت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بدوريات في المنطقة المنزوعة السلاح منذ عام 1974".وأضاف الموقع، "تبقى النزاعات الإقليمية بين سوريا وإسرائيل موضوعًا مثيرًا للجدل، فقد اعتبر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 1981 احتلال إسرائيل لأراضي مرتفعات الجولان "باطلًا ولاغيًا ولا أثر قانونيًا دوليًا له". وعلى النقيض من ذلك،اعترفت إدارة دونالد ترامب السابقة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في عام 2019، وهو القرار الذي أيدته لاحقًا إدارة جو بايدن. والآن، تشير التطورات في منطقة الخط ألفا إلى أن إسرائيل تنوي توسيع سيطرتها الإقليمية. قال جورجيو كافييرو، الرئيس التنفيذي لشركة غولف ستيت أناليتيكس، وهي شركة استشارية في مجال المخاطر الجيوسياسية مقرها واشنطن للموقع: "من الضروري أن ننظر إلى التطورات الإسرائيلية الجارية بالقرب من الخط ألفا في السياق الأوسع للهجمات الإسرائيلية المستمرة على أهداف في الأراضي السورية، وخاصة منذ 7 تشرين الأول 2023، وتصميمها على الاستفادة الكاملة من ضعف الدولة السورية لتعزيز أجندة حكومة نتنياهو لإسرائيل الكبرى". ووفقًا لجوش لانديس، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والذي يرأس قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، "ما تفعله إسرائيل هو تعزيز قبضتها على مرتفعات الجولان المحتلة"."تكثيف الهجمات الإسرائيلية الإقليميةوبحسب الموقع، "يأتي بناء منطقة خط ألفا في أعقاب العديد من التوغلات والهجمات الإسرائيلية في كل أنحاء المنطقة منذ شنت حماس هجماتها القاتلة ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023،ويشمل ذلك الغارات الجوية الموسعة التي شنها الجيش الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 43000 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، حتى الآن. بالإضافة إلى تقييد حركة الفلسطينيين هناك، زاد الجيش الإسرائيلي أيضًا من عدد ونطاق هجماته وغاراته على البلدات الفلسطينية ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، والتي حث العديد من أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي الحكومة مؤخرًا على ضمها بالكامل".وتابع الموقع، "لقد فرضت القوات الإسرائيلية سيطرتها على معبر رفح في أيار الماضي، وأقامت وجوداً عسكرياً على طول ما يسمى بممر فيلادلفيا الذي يمتد على طول الحدود. وتصر إسرائيل على أن هذه الإجراءات كانت تهدف إلى منع تهريب الأسلحة. ومن جانبها، اتهمت مصر، التي اعترضت بشدة على هذه العمليات ونفت حدوث أي تهريب من جانبها من الحدود، إسرائيل باستغلال هذه القضية لعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار. وبالإضافة إلى ذلك، هاجمت إسرائيل لبنان المجاور بشكل متزايد كجزء من حربها ضد حزب الله. وفي إطار توسيع العمليات البرية، ترسل إسرائيل قواتها حالياً إلى جنوب لبنان في حملة عسكرية مكثفة لهزيمة حزب الله".وأضاف الموقع، "على الرغم من عدم حصولها على تغطية إعلامية كبيرة، فقد كانت إسرائيل تضرب سوريا بمعدل متزايد منذ السابع من تشرين الأول. وتأتي أحدث تحركات إسرائيل عبر الخط ألفا في الوقت الذي تتعافى سوريا من أكثر من عقد من الحرب، وقد استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من العمليات الإسرائيلية المتزايدة في لبنان. وقال لانديس للموقع: "كانت إسرائيل تقصف سوريا ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع منذ تشرين الأول، وبالتالي فإن وقف إطلاق النار بين البلدين مهدد بالفعل بسبب هذا النشاط العسكري المستمر". إن التوغلات الإسرائيلية تخاطر بتصعيد أكبر في كل أنحاء المنطقة، وكل هذا أصبح ممكنًا بفضل المساعدة الأميركية المستمرة".