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عربي-دولي

إسرائيل اغتالت صيداً ثميناً لأميركا في سوريا.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-11-2024 | 02:57
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مع استمرار مسلسل الاستهدافات الإسرائيلية في سوريا والذي بدأ قبل سنوات، استهدفت إحدى الغارات مؤخراً صيداً ثميناً لأميركا على ما يبدو.
فقد أفاد مسؤول دفاعي أميركي كبير بأن قائداً كبيراً في حزب الله  كان ساعد في التخطيط لإحدى أجرأ وأعقد الهجمات ضد القوات الأميركية، خلال حرب العراق، قُتل في غارة إسرائيلية على سوريا.
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وأضاف أن المقصود هو القيادي علي موسى دقدوق، وقتل في ضربة إسرائيلية على سوريا غير معروفة التفاصيل.

كما أوضح أن بلاده لا تملك أي معلومات عن حيثيات الضربة من حيث موعد حدوثها ومكانها في سوريا، وفيما إذا كان هدفها دقدوق تحديداً، وفقا لشبكة "NBC".

وتابع أن القوات الأميركية كانت اعتقلت علي موسى دقدوق، بعد مداهمة عام 2007، عقب عملية قتل فيها عناصرُ يتنكرون في صورة فريق أمن أميركي، 5 جنود أميركيين، ثم أطلقت السلطات العراقية سراحه لاحقاً.
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