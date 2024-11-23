7 مرات.. مسيّرات إسرائيلية تستهدف مستشفى كمال عدوان في غزة

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أكدت مصادر طبية في قطاع غزة تعرض مستشفى كمال عدوان بشمالي القطاع لقصف اسرائيلي متكرر، حيث استهدفت طائرات مسيرة اسرائيلية لنحو 7 مرات أجزاء مختلفة من المستشفى، منها مدخل الاستقبال والطوارئ وساحة المستشفى وسطحه ومولد الكهرباء.وأسفرت عمليات القصف المتكرر للمستشفى عن انقطاع التيار الكهربائي واصابة طيب وعامل بالمستشفى وأحد المراجعين.وعبّرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها ازاء خروج نظام الأكسجين في مستشفى كمال عدوان عن الخدمة بعد تعرضه للقصف، مشيرة إلى مخاطر ذلك على سلامة المرضى والطواقم الطبية.يأتي ذلك فيما واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في شمالي القطاع، حيث تعرضت مناطق في جباليا وبيت لاهيا والفالوجا والصفطاوي لقصف إسرائيلي مكثف فجر اليوم السبت وعمليات نسف متكررة لمربعات سكنية.(سكاي نيوز)