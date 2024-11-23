في توقيت حساس.. الناتو يكشف: أجرينا محادثات مع ترامب في فلوريدا

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التقى الأمين العام لحلف الناتو مارك روته الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.وأعلنت فرح دخل الله المتحدثة باسم الناتو اليوم السبت أن روته اجتمع بترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا أمس الجمعة.كما أضافت أن المسؤولين "ناقشا مجموعة من القضايا الأمنية العالمية التي يواجهها التحالف".توقيت حساسأتى هذا اللقاء في توقيت حساس، لاسيما بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية، ووسط قلق داخل الحلف من أن تقطع واشنطن الدعم العسكري لكييف، بعيد تسلم ترامب الحكم.خاصة أن الرئيس الأميركي كان شكا سابقاً من الأموال الطائلة التي تغدقها بلاده على أوكرانيا.فضلا عن أن ترامب كان وجه مرارا خلال ولايته الشسابقة، وبعدها انتقادات إلى الدول الأعضاء في الناتو لعدم مشاركتهم بما يكفي في المستحقات المالية.وكان رئيس الوزراء الهولندي السابق أشار إلى رغبته في لقاء ترامب بعد يومين من فوز الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني.كما أكّد وقتها أنه يريد أن يبحث معه "التهديد" الذي يمثّله تعزيز العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية.كذلك كرر في 7 تشرين الثاني التأكيد على هامش قمة للزعماء الأوروبيين في بودابست "أنه يتطلع إلى الجلوس مع ترامب للبحث في كيفية ضمان مواجهة هذا التهديد بشكل جماعي".(العربية)