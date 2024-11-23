في ولاية ترامب الثانية.. من سيقود الولايات المتحدة الاميركية؟

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كتب موقع "الحرة": أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، مساء الجمعة، عن سلسلة تعيينات جديدة في فريقه الإداري ومجلس وزرائه، وذلك عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال".وشملت التعيينات الجديدة اختيار، سكوت بيسنت، لمنصب وزير الخزانة، فيما تم ترشيح لوري تشافيز-ديريمر، النائبة الجمهوية من ولاية أوريغون، لتولي حقيبة العمل.كما اختار ترامب، سكوت تيرنر، لمنصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية. وعيّن، راسل فوت، رئيسا لمكتب الميزانية والإدارة.وفي القطاع الصحي، اختار ترامب ديف ويلدون، عضو الكونغرس السابق عن فلوريدا، لرئاسة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وجانيت نشيوات، لمنصب الجراح العام، ومارتي ماكاري، الجراح في جامعة جونز هوبكنز والمحلل في شبكة فوكس نيوز، لقيادة إدارة الغذاء والدواء.وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن عدد من التعيينات الرئيسية في إدارته المقبلة، شملت مناصب سيادية مهمة كنائب الرئيس ووزراء الخارجية والدفاع والعدل، إضافة إلى إنشاء مناصب جديدة غير تقليدية مثل "قيصر" الطاقة و"قيصر" الحدود.وتتطلب غالبية التعيينات الرئيسية في الإدارة الأميركية الجديدة موافقة مجلس الشيوخ، وتشمل جميع المناصب الوزارية والسفراء ورؤساء الوكالات والهيئات الفيدرالية الرئيسية.وفي المقابل، يمكن للرئيس المنتخب تعيين عدد من المناصب المهمة مباشرة دون الحاجة لموافقة الكونغرس، مثل رئيس موظفي البيت الأبيض ومستشار الأمن القومي، إضافة إلى المناصب الإدارية في البيت الأبيض.فيما يلي قائمة تعيينات ترامب، منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية في 6 تشرين الثاني الحالي:سيناتور من فلوريدانائب رئيس لجنة الاستخبارات وعضو في لجنة العلاقات الخارجيةمتشدد في مواقفه تجاه الصين وفنزويلانافس ترامب في الانتخابات التمهيدية عام 2016 ثم تحسنت علاقتهماخبير في صناديق التحوطعمل سابقاً مع جورج سوروسأستاذ اقتصاد في جامعة ييلأصبح مستشاراً رئيسياً لترامب خلال حملة 2024محارب قديم خدم في العراق وأفغانستانمقدم في قناة فوكس نيوزمنتقد لإدارة بايدن في قضايا الأمن القومييرى أن قيادة الجيش تركز على التنوع أكثر من مواجهة التهديدات العالميةالمدعية العامة السابق لولاية فلوريدامن المؤيدين المخلصين لترامبكانت في فريق الدفاع خلال محاكمة عزله الأولىلعبت دوراً رئيسياً في جهود الطعن بنتائج انتخابات 2020حاكم داكوتا الشماليةمؤيد قوي لزيادة إنتاج النفط والغازحليف مقرب لقطب النفط، هارولد هاميؤمن بأن النشاط البشري يسبب تغير المناخ لكنه يدعم التوسع في إنتاج النفط والغازالرئيس التنفيذي لشركة "كانتور فيتزجيرالد" للاستثماريشغل منصب الرئيس المشارك لفريق انتقال ترامبسيلعب دورا رئيسياً في تنفيذ أجندة ترامب الاقتصادية والتجاريةعضوة في الكونغرس من ولاية أوريغونجمهورية معتدلةعملت في لجان مشتركة بين الحزبيندعمت تشريعات مؤيدة للنقابات العماليةديمقراطي سابق ومرشح رئاسي مستقل في 2024أسس مجموعة مناهضة للقاحاتله تاريخ في الترويج لمزاعم مفندة لسلامة اللقاحاتكانت مديرة حملة ترامب منذ 2021ستكون أول امرأة تشغل هذا المنصبلعبت دوراً كبيراً في تخطيط عودته السياسيةعضو كونغرس من فلوريداضابط قوات خاصة متقاعدمتشدد تجاه الصينعضو في لجان القوات المسلحة والشؤون الخارجية والاستخباراتنائبة ديمقراطية سابقة من هاوايمحاربة قديمةمنتقدة للحروب الخارجيةساعدت ترامب في الإعداد للمناظراتعضو كونغرس سابق من تكساسمدعٍ فيدرالي سابقشغل منصب مدير الاستخبارات الوطنية في إدارة ترامب الأولىيُعتبر من الموالين المخلصين لترامبعضوة في الكونغرس من نيويوركمدافعة قوية عن ترامبمنتقدة شديدة للأمم المتحدة، واصفة إياها بأنها "فاسدة وعاجزة"ضابط شرطة سابق وعميل حرس حدود وعميل حرس حدود وعميل هجرة خاصمدير سابق بالوكالة لهيئة الهجرة والجماركحصل على إشادة لترحيله مجرمين خطيرين في عهد أوباماواجه انتقادات لفصل العائلات المهاجرة في عهد ترامبلاعب كرة قدم محترف سابقعمل في إدارة ترامب الأولىكان المدير التنفيذي لمجلس تنشيط وإحياء البيت الأبيضخبير في مناطق الفرص الاقتصادية المتعثرةعضو كونغرس سابق ومقدم تلفزيوني في "فوكس بزنس"نجم تلفزيون الواقع في التسعينياتسيكون مسؤولا عن العلاقة مع إيلون ماسك في قضايا النقل والفضاءكان مدعياً عاماً لمقاطعة آشلاند في ويسكونسنرئيس شركة "ليبرتي إنرجي للتكسير" الهيدروليكيمعروف بمواقفه المشككة في قضايا التغير المناخييرفض فكرة وجود "أزمة مناخية"سيخدم في مجلس الطاقة الوطني الجديدالرئيسة المشاركة لفريق انتقال ترامبمتبرعة كبيرة للحزب الجمهوريمديرة تنفيذية سابقة في منظمة "WWE" للمصارعة الحرةترأست إدارة هيئة المشروعات الصغيرة في عهد ترامبمحارب في حرب العراققس في احتياطي سلاح الجو الأميركيخدم في مجلس النواب من 2013 إلى 2021مدافع قوي عن ترامب خلال تحقيق العزل الأولحاكمة داكوتا الجنوبية منذ 2019داعمة نشطة لترامب في حملة 2024خدمت سابقاً في مجلس النوابعضو كونغرس سابق من فلوريدادعم فكرة أن مواد حافظة في اللقاحات تسببت في زيادة حالات التوحدعمل مع المراكز لحظر براءات اختراع الأجنة البشريةطبيب تلفزيوني مشهورمرشح سابق لمجلس الشيوخانتقده خبراء بالصحة العامة لترويجه علاجات غير مثبتةكبير الجمهوريين في اللجنةعمل في الوكالة منذ 2012داعم قوي لإيلون ماسكيدعو لقيود أشد على الصينجراح في جامعة جونز هوبكنزمحلل في فوكس نيوزمهتم بقضية الأمراض المزمنة عند الأطفاليقوده إيلون ماسك وفيفيك راماسوامييهدف لخفض الإنفاق الحكومي والتنظيمسيعمل خارج الحكومة لدفع "تغيير جذري"سيتعاون مع البيت الأبيض ومكتب الميزانيةرئيس سابق للحزب الجمهوري في ميشيغانخدم كسفير للولايات المتحدة في هولندا خلال فترة ترامب الأولىيحتاج المنصب لموافقة مجلس الشيوخوزير العدل بالوكالة سابقاًكان عضواً نشطاً في حملة ترامب 2024وصفه ترامب بأنه "محارب قوي ووطني مخلص"حاكم أركنساس السابقداعم قوي لحركة المستوطنات الإسرائيليةسيكون دوره مهماً مع استمرار التوترات في الشرق الأوسطخدم كسكرتير مجلس الوزراء في إدارة ترامب الأولىعمل كمستشار عام للجنة مجلس الشيوخ الجمهوري الوطنيسيساعد في مكافحة "تسييس إنفاذ القانون" حسب تصريح ترامبأحد محامي ترامب الشخصيينساعد في الدفاع عن ترامب في قضية التدخل في الانتخابات الفيدراليةشارك في قضية الحصانة أمام المحكمة العلياأدار لجنة العمل السياسي المؤيدة لترامب "Right For America"عمل مع ترامب منذ حملته الرئاسية الأولى في 2016محامي ترامب الشخصي الرئيسيمثّل ترامب في قضية الأموال الصامتة والتحقيقات الفيدراليةيحتاج المنصب لموافقة مجلس الشيوخشغل نفس المنصب في نهاية إدارة ترامب الأولىله صلات بمشروع 2025 وكتب فصلاً عن "المكتب التنفيذي للرئيس"وصفه ترامب بأنه "مخفض تكاليف وملغي لوائح عدواني"