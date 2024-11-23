في ولاية ترامب الثانية.. من سيقود الولايات المتحدة الاميركية؟

كتب موقع "الحرة": أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، مساء الجمعة، عن سلسلة تعيينات جديدة في فريقه الإداري ومجلس وزرائه، وذلك عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال".
وشملت التعيينات الجديدة اختيار، سكوت بيسنت، لمنصب وزير الخزانة، فيما تم ترشيح لوري تشافيز-ديريمر، النائبة الجمهوية من ولاية أوريغون، لتولي حقيبة العمل.
كما اختار ترامب، سكوت تيرنر، لمنصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية. وعيّن، راسل فوت، رئيسا لمكتب الميزانية والإدارة.
وفي القطاع الصحي، اختار ترامب ديف ويلدون، عضو الكونغرس السابق عن فلوريدا، لرئاسة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وجانيت نشيوات، لمنصب الجراح العام، ومارتي ماكاري، الجراح في جامعة جونز هوبكنز والمحلل في شبكة فوكس نيوز، لقيادة إدارة الغذاء والدواء.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن عدد من التعيينات الرئيسية في إدارته المقبلة، شملت مناصب سيادية مهمة كنائب الرئيس ووزراء الخارجية والدفاع والعدل، إضافة إلى إنشاء مناصب جديدة غير تقليدية مثل "قيصر" الطاقة و"قيصر" الحدود.
وتتطلب غالبية التعيينات الرئيسية في الإدارة الأميركية الجديدة موافقة مجلس الشيوخ، وتشمل جميع المناصب الوزارية والسفراء ورؤساء الوكالات والهيئات الفيدرالية الرئيسية.
وفي المقابل، يمكن للرئيس المنتخب تعيين عدد من المناصب المهمة مباشرة دون الحاجة لموافقة الكونغرس، مثل رئيس موظفي البيت الأبيض ومستشار الأمن القومي، إضافة إلى المناصب الإدارية في البيت الأبيض.
فيما يلي قائمة تعيينات ترامب، منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية في 6 تشرين الثاني الحالي:
وزير الخارجية - ماركو روبيو
سيناتور من فلوريدا
نائب رئيس لجنة الاستخبارات وعضو في لجنة العلاقات الخارجية
متشدد في مواقفه تجاه الصين وفنزويلا
نافس ترامب في الانتخابات التمهيدية عام 2016 ثم تحسنت علاقتهما
وزير الخزانة - سكوت بيسنت:
خبير في صناديق التحوط
عمل سابقاً مع جورج سوروس
أستاذ اقتصاد في جامعة ييل
أصبح مستشاراً رئيسياً لترامب خلال حملة 2024
وزير الدفاع - بيت هيغسث:
محارب قديم خدم في العراق وأفغانستان
مقدم في قناة فوكس نيوز
منتقد لإدارة بايدن في قضايا الأمن القومي
يرى أن قيادة الجيش تركز على التنوع أكثر من مواجهة التهديدات العالمية
وزيرة العدل - بام بوندي:
المدعية العامة السابق لولاية فلوريدا
من المؤيدين المخلصين لترامب
كانت في فريق الدفاع خلال محاكمة عزله الأولى
لعبت دوراً رئيسياً في جهود الطعن بنتائج انتخابات 2020
وزير الداخلية ومنسق الطاقة - دوغ برغم:
حاكم داكوتا الشمالية
مؤيد قوي لزيادة إنتاج النفط والغاز
حليف مقرب لقطب النفط، هارولد هام
يؤمن بأن النشاط البشري يسبب تغير المناخ لكنه يدعم التوسع في إنتاج النفط والغاز
وزير التجارة - هوارد لوتنيك:
الرئيس التنفيذي لشركة "كانتور فيتزجيرالد" للاستثمار
يشغل منصب الرئيس المشارك لفريق انتقال ترامب
سيلعب دورا رئيسياً في تنفيذ أجندة ترامب الاقتصادية والتجارية
وزيرة العمل - لوري تشافيز-ديريمر:
عضوة في الكونغرس من ولاية أوريغون
جمهورية معتدلة
عملت في لجان مشتركة بين الحزبين
دعمت تشريعات مؤيدة للنقابات العمالية
وزير الصحة والخدمات الإنسانية - روبرت إف كينيدي جونيور:
ديمقراطي سابق ومرشح رئاسي مستقل في 2024
أسس مجموعة مناهضة للقاحات
له تاريخ في الترويج لمزاعم مفندة لسلامة اللقاحات
رئيسة موظفي البيت الأبيض - سوزي وايلز:
كانت مديرة حملة ترامب منذ 2021
ستكون أول امرأة تشغل هذا المنصب
لعبت دوراً كبيراً في تخطيط عودته السياسية
مستشار الأمن القومي - مايكل والتز:
عضو كونغرس من فلوريدا
ضابط قوات خاصة متقاعد
متشدد تجاه الصين
عضو في لجان القوات المسلحة والشؤون الخارجية والاستخبارات
مديرة الاستخبارات الوطنية - تولسي غابارد:
نائبة ديمقراطية سابقة من هاواي
محاربة قديمة
منتقدة للحروب الخارجية
ساعدت ترامب في الإعداد للمناظرات
مدير وكالة المخابرات المركزية - جون راتكليف:
عضو كونغرس سابق من تكساس
مدعٍ فيدرالي سابق
شغل منصب مدير الاستخبارات الوطنية في إدارة ترامب الأولى
يُعتبر من الموالين المخلصين لترامب
سفيرة الأمم المتحدة - إليز ستيفانيك:
عضوة في الكونغرس من نيويورك
مدافعة قوية عن ترامب
منتقدة شديدة للأمم المتحدة، واصفة إياها بأنها "فاسدة وعاجزة"
"قيصر" الحدود - توم هومان:
ضابط شرطة سابق وعميل حرس حدود وعميل حرس حدود وعميل هجرة خاص
مدير سابق بالوكالة لهيئة الهجرة والجمارك
حصل على إشادة لترحيله مجرمين خطيرين في عهد أوباما
واجه انتقادات لفصل العائلات المهاجرة في عهد ترامب
وزير الإسكان والتنمية الحضرية - سكوت تيرنر:
لاعب كرة قدم محترف سابق
عمل في إدارة ترامب الأولى
كان المدير التنفيذي لمجلس تنشيط وإحياء البيت الأبيض
خبير في مناطق الفرص الاقتصادية المتعثرة
وزير النقل - شون بي دافي
عضو كونغرس سابق ومقدم تلفزيوني في "فوكس بزنس"
نجم تلفزيون الواقع في التسعينيات
سيكون مسؤولا عن العلاقة مع إيلون ماسك في قضايا النقل والفضاء
كان مدعياً عاماً لمقاطعة آشلاند في ويسكونسن
وزير الطاقة - كريس رايت:
رئيس شركة "ليبرتي إنرجي للتكسير" الهيدروليكي
معروف بمواقفه المشككة في قضايا التغير المناخي
يرفض فكرة وجود "أزمة مناخية"
سيخدم في مجلس الطاقة الوطني الجديد
وزيرة التعليم - ليندا مكماهون:
الرئيسة المشاركة لفريق انتقال ترامب
متبرعة كبيرة للحزب الجمهوري
مديرة تنفيذية سابقة في منظمة "WWE" للمصارعة الحرة
ترأست إدارة هيئة المشروعات الصغيرة في عهد ترامب
وزير شؤون المحاربين القدامى - دوغلاس أي كولينز:
محارب في حرب العراق
قس في احتياطي سلاح الجو الأميركي
خدم في مجلس النواب من 2013 إلى 2021
مدافع قوي عن ترامب خلال تحقيق العزل الأول
وزيرة الأمن الداخلي - كريستي نويم:
حاكمة داكوتا الجنوبية منذ 2019
داعمة نشطة لترامب في حملة 2024
خدمت سابقاً في مجلس النواب
مدير مراكز مكافحة الأمراض - ديف ويلدون:
عضو كونغرس سابق من فلوريدا
دعم فكرة أن مواد حافظة في اللقاحات تسببت في زيادة حالات التوحد
عمل مع المراكز لحظر براءات اختراع الأجنة البشرية
مدير مراكز الرعاية الطبية - محمد أوز:
طبيب تلفزيوني مشهور
مرشح سابق لمجلس الشيوخ
انتقده خبراء بالصحة العامة لترويجه علاجات غير مثبتة
رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية - بريندان كار:
كبير الجمهوريين في اللجنة
عمل في الوكالة منذ 2012
داعم قوي لإيلون ماسك
يدعو لقيود أشد على الصين
مدير إدارة الغذاء والدواء - مارتي ماكاري:
جراح في جامعة جونز هوبكنز
محلل في فوكس نيوز
مهتم بقضية الأمراض المزمنة عند الأطفال
قسم كفاءة الحكومة:
يقوده إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي
يهدف لخفض الإنفاق الحكومي والتنظيم
سيعمل خارج الحكومة لدفع "تغيير جذري"
سيتعاون مع البيت الأبيض ومكتب الميزانية
السفير إلى كندا - بيت هوكسترا:
رئيس سابق للحزب الجمهوري في ميشيغان
خدم كسفير للولايات المتحدة في هولندا خلال فترة ترامب الأولى
يحتاج المنصب لموافقة مجلس الشيوخ
سفير الناتو - مات ويتاكر:
وزير العدل بالوكالة سابقاً
كان عضواً نشطاً في حملة ترامب 2024
وصفه ترامب بأنه "محارب قوي ووطني مخلص"
السفير إلى إسرائيل - مايك هكابي:
حاكم أركنساس السابق
داعم قوي لحركة المستوطنات الإسرائيلية
سيكون دوره مهماً مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط
مستشار البيت الأبيض - بيل مكغينلي:
خدم كسكرتير مجلس الوزراء في إدارة ترامب الأولى
عمل كمستشار عام للجنة مجلس الشيوخ الجمهوري الوطني
سيساعد في مكافحة "تسييس إنفاذ القانون" حسب تصريح ترامب
سكرتير موظفي البيت الأبيض - ويل شارف:
أحد محامي ترامب الشخصيين
ساعد في الدفاع عن ترامب في قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية
شارك في قضية الحصانة أمام المحكمة العليا
مدير مكتب شؤون الموظفين الرئاسي - سيرجيو غور:
أدار لجنة العمل السياسي المؤيدة لترامب "Right For America"
عمل مع ترامب منذ حملته الرئاسية الأولى في 2016
نائب المدعي العام - تود بلانش:
محامي ترامب الشخصي الرئيسي
مثّل ترامب في قضية الأموال الصامتة والتحقيقات الفيدرالية
يحتاج المنصب لموافقة مجلس الشيوخ
مدير مكتب الإدارة والميزانية - راسل فوت:
شغل نفس المنصب في نهاية إدارة ترامب الأولى
له صلات بمشروع 2025 وكتب فصلاً عن "المكتب التنفيذي للرئيس"
وصفه ترامب بأنه "مخفض تكاليف وملغي لوائح عدواني"