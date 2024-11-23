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عربي-دولي
تقرير يكشف.. مئات الهجمات طالت القوات الأميركية بالشرق الأوسط
Lebanon 24
23-11-2024
|
04:52
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أكد "البنتاغون" أن القوات الأميركية تعرّضت في الفترة ما بين 18 تشرين الأول، و21 تشرين الثاني الماضيين، لـ206 هجمات.
وأضاف في تقرير، أن هذه الهجمات شملت 125 هجوما في سوريا، و79 هجوما في العراق.
أيضاً كان هناك هجومان آخران في الأردن تم تنفيذهما ضد قوات للجيش الأميركي.
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وكما جرت العادة، لم يتطرق البنتاغون إلى الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها هذه الهجمات.
جاء هذا بعد أيام قليلة من رصد تقرير أميركي تأثير أزمة الشرق الأوسط على الجيش، إذ قال إنه للمرة الأولى منذ الأسابيع الأولى للحرب، لن يكون لدى الولايات المتحدة حاملة طائرات قريبة من الشرق الأوسط، إضافة إلى نقص في الأسلحة والذخيرة، في إشارة منه إلى سحب الحاملة "أبراهام لينكولن".
وأضاف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، أن الأزمة المفتوحة في الشرق الأوسط بدأت في الضغط على وزارة الدفاع/البنتاغون، مما أدى إلى إثارة المخاوف بشأن قدرة الجيش الأميركي على مواجهة التهديدات الوشيكة للمصالح الأميركية.
وتابع أن مظاهر المخاوف بدأت تظهر على البنتاغون في الأيام الأخيرة، من خلال قرار سحب حاملة الطائرات الأميركية الوحيدة في المنطقة "أبراهام لينكولن" التي ينسب مسؤولون دفاعيون أميركيون لوجودها الفضل في المساعدة على احتواء العنف المستمر بين إسرائيل وإيران ووكلائها.(العربية)
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