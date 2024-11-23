سحب الجنسية الكويتية من رئيس شركة "روتانا" سالم الهندي

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سحبت الكويت جنسيتها من سالم الشيخ صالح الهندي الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للانتاج الفني وممن اكتسبها معه بالتبعية، حسب منصة "المجلس" الكويتية.نقلا عن "روسيا اليوم".ونشرت الجريدة الرسمية في الكويت، اليوم السبت، 4 مراسيم و3 قرارات لمجلس الوزراء بسحب الجنسية الكويتية وشهادتها من 1158 شخصا.وتضمنت الأسماء 1145 امرأة و13 رجلا ومن اكتسبها معهم بالتبعية.وسحبت الحكومة الكويتية جنسية آلاف الأشخاص في الأشهر الثلاثة الأخيرة، في إطار حملة صارمة "لتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة"، بهدف "الحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني".ويوم الخميس الماضي، أعلنت الحكومة الكويتية عن دفعة قياسية بسحب الجنسية من 1647 شخصا، وتجاوز العدد الإجمالي 6 آلاف شخص منذ أغسطس الماضي.وشكلت الحكومة الكويتية، "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية"، برئاسة وزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد اليوسف، لفحص وتدقيق ملفات الجنسية، واتخاذ القرارات ثم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.