في دولة عربيّة.. توقيف "أخطر هاكر" يقدّم خدمات "اختراق الكتروني"

أعلنت السلطات المصرية، الجمعة، القبض على شخص تخصص في تقديم خدمات الاختراق والاحتيال الإلكتروني لاستهداف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل وخارج البلاد.



هاكر عالمي

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وقالت هيئة الرقابة الإدارية المصرية في بيان، إن تحرياتها كشفت أن "الهاكر" أنشأ عدداً من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة، لا سيما تلك التي تقدم خدمات مالية.



وأضافت أنه صمم مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وباعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأميركي، تم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات.



وأشارت إلى أن هذه المنصات ضمن الأكبر عالميا في ارتكاب هذه الجرائم خلال عام 2024 بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات. (بلينكس - blinx)