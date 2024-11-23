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الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة من الدعم السريع

Lebanon 24
23-11-2024 | 08:21
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أعلن الجيش السوداني استعادة مدينة سنجة الرابطة بين ولايتي سنار والنيل الأزرق الحدودية، من قوات الدعم السريع.

ونشر الجيش مقاطع فيديو يقول فيها إنه استعاد السيطرة على مقر قيادته وكامل أجزاء المدينة.
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ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان 2023، كانت المنطقة تعتبر ملاذا آمنا للنازحين من الخرطوم والجزيرة في وسط البلاد، لكن منذ أكثر من 7 أشهر تشهد المنطقة عمليات قتالية عنيفة ظلت سجالا بين الطرفين وسط تقارير عن انتهاكات كبيرة ارتكبت في حق المدنيين.
 
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