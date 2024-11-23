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الحصيلة ارتفعت.. 44176 شهيدًا وأكثر من 104 ألف مصاب في غزة

Lebanon 24
23-11-2024 | 08:22
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إنّ "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 44176 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول 2023".

وأضافت، أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها، إلى 104,473، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.
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وأشارت إلى أن" قوات الاحتلال، ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 120 قتيلا، و205 إصابات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".
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