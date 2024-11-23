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إقتصاد

بعد فوز ترامب.. ثروة إيلون ماسك زادت بقوة وهذه قيمتها الآن

Lebanon 24
23-11-2024 | 11:59
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ارتفعت ثروة الملياردير الأميركي إيلون ماسك منذ الإعلان عن فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتصل إلى 347.8 مليار دولار الجمعة.

وجاء ارتفاع قيمة ثروة ماسك مدفوعا بالزيادة المستمرة في أسهم شركة تسلا.
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كما ساهمت جولة تمويلية جديدة في تقدير قيمة شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي xAI عند 50 مليار دولار، ليضيف ماسك نحو 70 مليار دولار إلى ثروته بعد ترامب.

وصعدت أسهم تسلا بنسبة 3.8 بالمئة، الجمعة، ما يعكس التفاؤل المستمر أن خطط فريق ترامب للسيارات ذاتية القيادة ودعم السيارات الكهربائية ستمنح شركة ماسك ميزة على الشركات المنافسة.

كما ارتفع السهم بنسبة 45 بالمئة منذ 4 تشرين الثاني الجاري، وهو اليوم السابق للانتخابات، لتكتسب نحو 350 مليار دولار من القيمة السوقية. (سكاي نيوز)

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