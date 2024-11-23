متى ستنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ زيلينسكي يكشف

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه يرى انتهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا في العام المقبل أمرا محتملا.



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كما أضاف اليوم السبت أنه واثق من أنه سيتم تطبيق جميع هذه الإجراءات وأنه سيتم اتخاذ القرارات عاجلا أو آجلا. وقال في محادثة مع ممثلين من الأعلام الأجنبي في كييف في المؤتمر الدولي الثالث بشأن الأمن الغذائي: "متى تنتهي الحرب؟ عندما ترغب روسيا في إنهائها. عندما تتخذ الولايات المتحدة موقفا أقوى. عندما يقف الجنوب العالمي مع أوكرانيا ويدعم إنهاء الحرب".كما أضاف اليوم السبت أنه واثق من أنه سيتم تطبيق جميع هذه الإجراءات وأنه سيتم اتخاذ القرارات عاجلا أو آجلا.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينوفورم" عن زيلينسكي، قوله "إنه لن يكون طريقا سهلا، لكنني واثق أن لدينا جميع الفرص المتاحة لتحقيق هذا في العام المقبل".

كذلك تابع زيلينسكي: "نحن منفتحون على مقترحات من قادة من الدول الأفريقية والأسيوية والعربية. أود أيضا أن أستمع لمقترحات من الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأميركية وأعتقد أننا سنسمع منه في كانون الثاني وسيكون لدينا خطة لإنهاء الحرب.



وفي وقت سابق اتهم زيلينسكي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بارتكاب جرائم حرب جديدة، في أعقاب الهجوم الصاروخي على مدينة دنيبرو بصاروخ جديد متوسط المدى. (سكاي نيوز)