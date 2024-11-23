Advertisement

عربي-دولي

الأردن.. إطلاق نار على دورية أمنية ومقتل الجاني

Lebanon 24
23-11-2024 | 23:10
A-
A+
Doc-P-1282865-638680255613275431.png
Doc-P-1282865-638680255613275431.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إدارة الأمن العام الأردنية، فجر الأحد، وقوع إطلاق نار في منطقة الرابية في العاصمة الأردنية، عمّان، ما أدى إلى إصابة 3 رجال أمن.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية، وورد فيه: "أعلنت مديرية الأمن العام أنها تعاملت فجر اليوم الأحد مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه إحدى الدوريات العاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمان، وقالت إن شخصا أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار".
Advertisement

وأضافت: "جرى مطاردته ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك مما أسفر عن مقتل الجاني".

وتابعت: "أصيب أثناء العملية 3 من رجال الأمن العام وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة، فيما بوشرت التحقيقات".
 
وكان شهود قد أكدوا في وقت سابق، أن الشرطة الأردنية فرضت طوقا أمنيا في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان، بعد سماع طلقات نارية. (سي ان ان)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-11-24
03:27 | 2024-11-24
03:12 | 2024-11-24
02:49 | 2024-11-24
02:16 | 2024-11-24
02:07 | 2024-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24