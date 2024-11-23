الأردن.. إطلاق نار على دورية أمنية ومقتل الجاني

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أعلنت إدارة الأمن العام الأردنية، فجر الأحد، وقوع إطلاق نار في منطقة الرابية في العاصمة الأردنية، عمّان، ما أدى إلى إصابة 3 رجال أمن.جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية، وورد فيه: "أعلنت مديرية الأمن العام أنها تعاملت فجر اليوم الأحد مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه إحدى الدوريات العاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمان، وقالت إن شخصا أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار".وأضافت: "جرى مطاردته ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك مما أسفر عن مقتل الجاني".وتابعت: "أصيب أثناء العملية 3 من رجال الأمن العام وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة، فيما بوشرت التحقيقات".