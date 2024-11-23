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عربي-دولي
إيلون ماسك.. أغنى رجل في التاريخ!
Lebanon 24
23-11-2024
|
23:24
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صُنِّف الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، كأغنى رجل في العالم على الإطلاق بعد أن بلغت ثروته 348 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
وجاءت هذه القفزة في ثروة ماسك نتيجة الارتفاع المستمر في قيمة أسهم شركة تسلا، إضافة إلى جولة تمويلية حديثة رفعت تقدير قيمة شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي xAI إلى 50 مليار دولار، ما أدى إلى زيادة قدرها نحو 70 مليار دولار في ثروته.
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وصعدت أسهم تسلا بنسبة 3.8 بالمئة، الجمعة، ما يعكس التفاؤل المستمر أن خطط فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للسيارات ذاتية القيادة ودعم السيارات الكهربائية ستمنح شركة ماسك ميزة على الشركات المنافسة.
كما ارتفع السهم بنسبة 45% منذ 4 تشرين الثاني، وهو اليوم السابق للانتخابات، لتكتسب نحو 350 مليار دولار من القيمة السوقية.
إن صافي ثروة ماسك الحالية يضعه في المقدمة بنحو 80 مليار دولار عن لاري إليسون، رئيس مجلس إدارة أوراكل، الذي يحمل لقب ثاني أغنى فرد في العالم بثروة تبلغ 235 مليار دولار. (سكاي نيوز)
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