"COP 29".. بايدن أشاد بالإتفاق والدول الغنية تتعهد دعم البلدان النامية

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أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، باتفاق COP 29، واصفاً إياه بأنه "خطوة مهمة" في مواجهة الاحترار المناخي، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بمواصلة جهودها في هذا المجال.وصرح بايدن: "قد يحاول البعض إنكار ثورة الطاقة النظيفة التي تحدث في أميركا وحول العالم أو تأخيرها، لكن لا يمكن لأحد أن يوقف هذا التقدم."بدوره، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن تمويل المناخ في أذربيجان يشكل "أساساً" يمكن للدول البناء عليه لتحقيق المزيد من الإنجازات.وقال غوتيريش في بيان "أدعو الحكومات إلى اعتبار هذا الاتفاق أساسا لمواصلة البناء" عليه.كما وعد مفوض شؤون المناخ لدى الاتحاد الأوروبي فوبكه هوكسترا بأن "عصرا جديدا في تمويل المناخ يلوح في الأفق" وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل أخذ دور القيادة.وقال إن الأهداف الجديدة طموحة ولكنها واقعية.ورحب وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف ليل السبت الأحد في أذربيجان، واصفا إياه بأنه "اتفاق حاسم في اللحظة الأخيرة من أجل المناخ".وقال ميليباند: "هذا ليس كل ما أردناه نحن أو الآخرون، لكنها خطوة إلى الأمام لنا جميعا".وقد تعهدت الدول الغنية زيادة تمويلها للبلدان النامية إلى 300 مليار دولار "على الأقل" سنويا حتى عام 2035. (سكاي نيوز)