رسميًا.. إيران تعلن بدء تشغيل "أجهزة طرد مركزي متقدمة"

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أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بدء بلاده تشغيل "أجهزة طرد مركزي متقدمة"، وذلك ردًا على قرار مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية الذي وصفه بأنه "يعكر الأجواء الإيجابية" بين إيران والوكالة.وأوضح قاليباف أن القرار الأخير من قبل حكام الوكالة يعكس استغلال الغرب والولايات المتحدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والبرنامج النووي الإيراني، كذريعة لاتخاذ إجراءات وصفها بأنها "غير قانونية" ضد إيران.في سياق متصل، أشار قاليباف إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، واعتبره خطوة أولى في سلسلة إجراءات دولية ضد مجرمي إسرائيل.