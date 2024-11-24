مسيرات مجهولة فوق قواعد جوية في بريطانيا

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كشف سلاح الجو الأميركي عن رصد عدة طائرات مسيرة مجهولة الهوية فوق ثلاث قواعد جوية في بريطانيا، خلال الفترة بين 20 و22 تشرين الثاني الجاري. وشملت المواقع المتأثرة قواعد "لاكينهيث" و"ميلدنهول" في سافولك، و"فيلتويل" في نورفولك، وجميعها تحت إدارة سلاح الجو الملكي البريطاني وتُستخدم من قبل القوات الأميركية.وأفادت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية بأن المسيرات الصغيرة التي شوهدت تثير تساؤلات حول ما إذا كانت تمثل تهديدًا معاديًا. في الوقت نفسه، لم يؤكد سلاح الجو الأميركي استخدام أي أنظمة دفاعية لكنه شدد على حقه في حماية المنشآت.وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأميركية في أوروبا: "يمكننا تأكيد أنه تم رصد أنظمة جوية غير مأهولة صغيرة في محيط فوق قواعد رايف لاكينهيث، وميلدنهول، وفيلتويل بين 20 و22 تشرين الثاني"، وفقا للأسوشيتد برس.وأضاف أن الطائرات المسيرات تفاوتت في العدد والحجم والشكل.وأوضح أنه "تمت مراقبة الطائرات المسيرة بشكل نشط وقرر قادة المنشأة أن أياً من عمليات التوغل لم تؤثر على المقيمين في القاعدة أو البنية التحتية الحيوية فيها"، وفقا لما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية.وقال "لحماية الأمن التشغيلي، لا نناقش تدابير حماية القوة المحددة لدينا ولكننا نحتفظ بالحق في حماية المنشأة. نواصل مراقبة مجالنا الجوي ونعمل مع سلطات الدولة المضيفة وشركاء المهمة لضمان سلامة أفراد القاعدة والمرافق والأصول".وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "نحن نأخذ التهديدات على محمل الجد ونحافظ على تدابير قوية في مواقع الدفاع. وهذا يشمل قدرات الأمن المضادة للطائرات بدون طيار".وأضاف "لن نعلق أكثر على إجراءات الأمن". (سكاي نيوز)