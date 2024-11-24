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بعد فقدانه في الإمارات.. العثور على جثة الحاخام تسفي كوغان

Lebanon 24
24-11-2024 | 02:07
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية اليوم الأحد أن أجهزة الاستخبارات والأمن في الإمارات تمكّنت من تحديد هوية جثة تسفي كوغان، أحد ممثلي حركة حباد اليهودية في الإمارات ، الذي فقدت أثاره منذ يوم الخميس.
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وذكر البيان أن "القنصلية الإسرائيلية في أبوظبي على اتصال مع العائلة منذ بداية الحدث وتستمر في مرافقتها في هذه اللحظات الصعبة، وتم إبلاغ عائلته في البلاد".

ولفت البيان إلى أن "قتل تسفي كوغان هو حادث إرهابي معاد للسامية وشنيع".
 
وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن العثور على جثة الحاخام تسفي كوغان الذي اختفى في الإمارات.

وقالت صحية يديعوت أحرونوت صباح الأحد، إن "السلطات في الإمارات تجري حاليًا فحوصات بعد العثور على جثة أثناء بحثها عن مبعوث حاباد الحاخام تسفي كوغان".
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