انفجارات تهزّ العاصمة الاوكرانية كييف

Advertisement

أفادت وسائل إعلام أوكرانية اليوم الأحد بوقوع عدة انفجارات في العاصمة كييف خلال ساعات الفجر.وذكرت قناة "تي إس إن" الأوكرانية في منشور عبر منصة "تلغرام نقلا عن قنوات الرصد "أنه سمع دوي عدة انفجارات في العاصمة كييف، وتم إطلق صفارات الإنذار وإعلان حالة التأهب الجوي في المدينة في الساعة 04:45 بتوقيت موسكو".وبحسب والإعلام الأوكراني فقد سمع دوي انفجارات أيضا في مقاطعة سومي بما في ذلك في مركز المنطقة ومدينة رومني.هذا وأعلنت الخارجية الأميركية في وقت سابق أنها اتخذت قرارا بغلق السفارة في العاصمة الأوكرانية كييف بناء على معلومات تحدثت عن احتمال شن "هجوم روسي كبير" يوم 20 تشرين الثاني. (روسيا اليوم)