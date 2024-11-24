في 3 أيام.. 82 قتيلًا في اشتباكات طائفية دامية في باكستان

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أسفرت أعمال عنف طائفية عن مقتل 82 شخصًا على الأقل وإصابة 156 آخرين في منطقة كورام شمال غربي باكستان، وفقًا لما ذكره مسؤول محلي يوم الأحد. وأوضح المسؤول أن 16 من القتلى ينتمون للطائفة السنية، بينما ينتمي 66 إلى الطائفة الشيعية. واستخدمت الأسلحة النارية في الاشتباكات، مما جعلها واحدة من أكثر المواجهات دموية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.وكان رجال مسلحون قد هاجموا قافلة من المركبات التي تقل مسلمين شيعة في باكستان، يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 42 شخصا.ويمثل المسلمون الشيعة حوالي 15% من سكان باكستان، ذات الأغلبية السنية، والتي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة ولها تاريخ من العداء بين الطائفتين.وعلى الرغم من أن الطائفتين تعيشان معا بسلام بشكل عام، مازالت التوترات قائمة، لاسيما في كورام. (سكاي نيوز)