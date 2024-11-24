قتل وتخريب في اشتباكات بالهند

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اندلعت اشتباكات بين مسلمين هنود والشرطة، الأحد، أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل، بعد أعمال شغب أثارها تحقيق بشأن ما إذا كان مسجد يعود للقرن السابع عشر قد أقيم فوق معبد هندوسي.وبدأ نشطاء من الديانة الهندوسية التي ينتمي اليها غالبية الهنود، معركة للمطالبة بصروح إسلامية عمرها قرون، قائلين إنها أقيمت على مواقع معابد هندوسية خلال حقبة إمبراطورية المغول التي يعتبرون أنها مرحلة اضطهد المسلمون خلالها الهندوس.وقال المسؤول في الشرطة باوان كومار لوكالة فرانس برس في سامبال في ولاية أوتار براديش (شمال) إنه "تأكد مقتل شخصين"، مضيفا أن 16 شرطيا "أصيبوا بجروح خطيرة" خلال الاشتباكات.ونقلت وكالة أنباء "برس ترست إوف انديا" عن مسؤولين قولهم إن 3 أشخاص قتلوا.واندلعت اشتباكات عندما دخل فريق من المحققين مسجد "شاهي" في سامبال بناء على أوامر محكمة محلية، في أعقاب شكوى قدمها رجل دين هندوسي.ورشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة، فأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد.(الحرة)