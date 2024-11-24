Advertisement

عربي-دولي

قتل وتخريب في اشتباكات بالهند

Lebanon 24
24-11-2024 | 12:45
A-
A+
Doc-P-1283180-638680743662640816.jpg
Doc-P-1283180-638680743662640816.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلعت اشتباكات بين مسلمين هنود والشرطة، الأحد، أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل، بعد أعمال شغب أثارها تحقيق بشأن ما إذا كان مسجد يعود للقرن السابع عشر قد أقيم فوق معبد هندوسي.
وبدأ نشطاء من الديانة الهندوسية التي ينتمي اليها غالبية الهنود، معركة للمطالبة بصروح إسلامية عمرها قرون، قائلين إنها أقيمت على مواقع معابد هندوسية خلال حقبة إمبراطورية المغول التي يعتبرون أنها مرحلة اضطهد المسلمون خلالها الهندوس.
Advertisement
وقال المسؤول في الشرطة باوان كومار لوكالة فرانس برس في سامبال في ولاية أوتار براديش (شمال) إنه "تأكد مقتل شخصين"، مضيفا أن 16 شرطيا "أصيبوا بجروح خطيرة" خلال الاشتباكات.
ونقلت وكالة أنباء "برس ترست إوف انديا" عن مسؤولين قولهم إن 3 أشخاص قتلوا.
واندلعت اشتباكات عندما دخل فريق من المحققين مسجد "شاهي" في سامبال بناء على أوامر محكمة محلية، في أعقاب شكوى قدمها رجل دين هندوسي.
ورشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة، فأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد.
(الحرة)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:13 | 2024-11-24
16:41 | 2024-11-24
16:30 | 2024-11-24
16:00 | 2024-11-24
15:58 | 2024-11-24
15:20 | 2024-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24