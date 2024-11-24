لماذا رفعت إسرائيل مستوى التحذير من السفر إلى تايلاند؟

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رفع مجلس الأمن القومي في إسرائيل، الأحد، مستوى التحذير من السفر إلى تايلاند إلى المستوى الثاني.وقال المجلس: "هذا ليس بسبب زيادة التهديدات، بل دعوة لمراجعة وتسليط الضوء على التوصيات".وفي وقت سابق من شهر تشرين الثاني الجاري، حذر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) من "هجوم إرهابي" محتمل على حفل في جزيرة كو فا نجان التايلاندية، المفضلة لدى السياح الإسرائيليين.وأشارت تقارير صحفية إلى أن الحفل يعرف باسم "فول مون"، ويجرى شهريا مع اكتمال القمر.وقال مجلس الأمن القومي، الأحد: "بعد أسبوعين من التهديد المعلن، وبما أن خطر الهجوم الإرهابي لا يزال قائما، فقد رفع المجلس مستوى التهديد في تايلاند، وحث على توخي الحذر الإضافي".وأصدر المجلس التوصيات التالية:على الإسرائيليين تجنب الأحداث المزدحمة، خاصة تلك التي يتم الإعلان عنها مسبقا.