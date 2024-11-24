Advertisement

عربي-دولي

لماذا رفعت إسرائيل مستوى التحذير من السفر إلى تايلاند؟

Lebanon 24
24-11-2024 | 13:19
A-
A+
Doc-P-1283199-638680767910747659.jpg
Doc-P-1283199-638680767910747659.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رفع مجلس الأمن القومي في إسرائيل، الأحد، مستوى التحذير من السفر إلى تايلاند إلى المستوى الثاني.

وقال المجلس: "هذا ليس بسبب زيادة التهديدات، بل دعوة لمراجعة وتسليط الضوء على التوصيات".


وفي وقت سابق من شهر تشرين الثاني الجاري، حذر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) من "هجوم إرهابي" محتمل على حفل في جزيرة كو فا نجان التايلاندية، المفضلة لدى السياح الإسرائيليين.
Advertisement


وأشارت تقارير صحفية إلى أن الحفل يعرف باسم "فول مون"، ويجرى شهريا مع اكتمال القمر.

وقال مجلس الأمن القومي، الأحد: "بعد أسبوعين من التهديد المعلن، وبما أن خطر الهجوم الإرهابي لا يزال قائما، فقد رفع المجلس مستوى التهديد في تايلاند، وحث على توخي الحذر الإضافي".


وأصدر المجلس التوصيات التالية:

على الإسرائيليين تجنب الأحداث المزدحمة، خاصة تلك التي يتم الإعلان عنها مسبقا.
على الإسرائيليين تنبيه السلطات المحلية إلى أي نشاط مشبوه أو أعمال عدوانية تجاههم.
على الإسرائيليين تجنب عرض علامات تحدد هويتهم كإسرائيليين أو يهود.
 
على الإسرائيليين تجنب نشر خطط سفرهم على منصات التواصل الاجتماعي.
 
على الإسرائيليين تجنب المنشورات التي تناقش الحرب أو خدمتهم العسكرية على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال مجلس الأمن القومي إن توصياته تنطبق على تايلاند بشكل عام، وليس على أي موقع محدد. (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:13 | 2024-11-24
16:41 | 2024-11-24
16:30 | 2024-11-24
16:00 | 2024-11-24
15:58 | 2024-11-24
15:20 | 2024-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24