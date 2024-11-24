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عربي-دولي

بعد هبوطها في مطار أنطاليا التركي..حريق في طائرة ركاب روسية

Lebanon 24
24-11-2024 | 15:20
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أفاد موقع "إيربورت خبر" الإخباري بأن النار اشتعلت بمحرك طائرة ركاب روسية الصنع فور هبوطها في مطار أنطاليا بجنوب تركيا الأحد.

وأظهر مقطع مصور نشره الموقع على وسائل التواصل الاجتماعي وحدات الطوارئ وهي تحاول إخماد الحريق.
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وذكر الموقع الإخباري أن الطائرة من طراز "سوخوي سوبر جيت 100" روسية الصنع مشيرا إلى أنها كانت قادمة من منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود.
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