"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا بمسيَّرتين هدفين في جنوب الأراضي المحتلة

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صدر عن "المقاومة الإسلامية في العراق" البيان التالي: "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الأحد 24 - 11 - 2024، هدفاً عسكرياً في جنوب الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".وأشارت في بيان آخر إلى "مهاجمة هدف حيوي في جنوب الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".