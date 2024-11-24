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عربي-دولي
رئيس تيك توك يستعين بماسك لمعرفة نوايا ترامب بشأن مستقبل المنصة
Lebanon 24
24-11-2024
|
23:24
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يسعى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو تشو، للحصول على نصيحة رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك بشأن اقتراب الولاية الثانية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، وفقا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
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وأيد ماسك ترامب الصيف الماضي، وكان قريبا من الرئيس المنتخب منذ ذلك الحين، حتى إنه بقي في مار لاغو بعد الانتخابات وانضم إليه في مكالمات مع قادة مثل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وتواصل تشيو مع ماسك، مالك إكس، أكثر من مرة، وسأله عن الإدارة الجديدة وسياسات ترامب التكنولوجية المحتملة، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر على دراية بهذه المسألة.
مستقبل تيك توك في أميركا معلق أمام محكمة الاستئناف
ويقاضي تيك توك إدارة بايدن - مستشهدا بالتعديل الأول - بسبب قانون جديد وقعه الرئيس بايدن من شأنه أن يحظر منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة إذا لم تنفصل الشركة ByteDance عن الصين بحلول يناير.
ويعالج القانون المخاوف الأمنية بشأن وصول الحكومة الصينية إلى معلومات المستخدم الأميركي والتأثير على التطبيق الشهير. كما تواصل المديرون التنفيذيون في بايت دانس مع فريق نائبة الرئيس كامالا هاريس قبل الانتخابات، وفقا للصحيفة.
وخلال فترة رئاسته، وقع ترامب أمرا تنفيذيا بحظر تيك توك في الولايات المتحدة، لكنه غير موقفه خلال الحملة الانتخابية، وأخبر CNBC في وقت سابق من هذا العام أنه يجب على الكونغرس "اتخاذ هذا القرار، لأنه قرار صعب اتخاذه". ومع ذلك، فقد أعرب عن مخاوف على الأمن القومي.
وانضم ترامب أيضا إلى تيك توك في يونيو، قائلا في مقطع فيديو على تروث سوشيال: "أولئك الذين يريدون إنقاذ تيك توك في أميركا، صوتوا لترامب". وأضاف: "نحن لن نفعل أي شيء مع تيك توك". وقال أيضا على تيك توك: "سأحافظ على تيك توك".
ويخطط ترامب لوقف الحظر عندما يتولى منصبه، وفقا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مصادر لم تسمها. (العربية)
عربي-دولي
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