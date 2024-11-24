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انتخابات الرئاسة في رومانيا.. مؤيد لروسيا يتفوّق في الجولة الأولى

Lebanon 24
24-11-2024 | 23:38
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تصدر المرشح المستقل كالين جورجيسكو، الأحد، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرومانية بحصوله على 22.65% من الأصوات، وفق النتائج الأولية التي جاءت عكس ما أظهرته استطلاعات الرأي التي توقعت حصوله على 10٪ فقط.
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وجورجيسكو، البالغ من العمر 62 عاما، يعتبر من المؤيدين لروسيا، ومعارض للناتو، وهو من السياسيين اليمينيين الشعبويين في رومانيا.

وتفوق  جوركيسكو في الجولة الأولى على رئيس الوزراء اليساري، مارسيل تشيولاكو، الذي حل ثانيا بـ20%، وستجرى جولة الإعادة بينهما في 8 كانون الأول المقبل.

وعمل جورجيسكو في وزارة البيئة خلال تسعينيات القرن الماضي، وكان ممثلا لرومانيا في اللجنة الوطنية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بين عامي 1999 و2012.
 
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