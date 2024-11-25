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عربي-دولي

سفارة إيران في ابو ظبي: نرفض مزاعم ضلوع طهران في قتل حاخام يهودي

Lebanon 24
25-11-2024 | 00:46
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نفت السفارة الايرانية في ابوظبي المزاعم بوجود صلة لايران بمقتل الحاخام الصهيوني الذي عثر على جثته في الامارات.

واصدرت السفارة بيانا، أوردته وكالة "فارس"، رفضت فيه "بحزم اي تهمة بضلوع ايران في مقتل هذا الشخص (الحاخام والمستوطن الصهيوني تسفي كوغان) في الامارات".
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واعلنت منظمة "حاباد" ايضا اليوم، أن "هذا الحاخام والضابط الصهيوني ينتمي الى هذه المنظمة وكان يقيم في الامارات وكان يدير مركزا تجاريا في دبي".
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