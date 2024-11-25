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عربي-دولي

عاصفة قوية تضرب ولايات عدّة في تركيا

Lebanon 24
25-11-2024 | 01:00
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يستمر الطقس البارد والممطر في جميع أنحاء تركيا، حيث شهدت ولايات هاطاي وكهرمان مرعش ومرسين وأنطاليا خلال الساعات الماضية عاصفة شديدة تسببت بأضرار جسيمة.

وأطاحت العاصفة بأسطح العديد من المنازل في وسط مدينة كهرمان مرعش، وتسببت بسقوط أعمدة الكهرباء والأشجار.
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وقال محافظ المدينة في منشورعلى وسائل التواصل الاجتماعي إنه "من المتوقع أن تكون الرياح والعواصف القوية فعالة في وسط مدينتنا حتى ظهر الغد. يجب على مواطنينا اتخاذ الحيطة ضد تساقط الأشجار والأعمدة وتطاير الأسطح وخطر التسمم بسبب المواقد وغازات المداخن التي قد تحدث بسبب الرياح القوية. من المهم جدا البقاء على اتصال. يرجى عدم الاقتراب من المباني الخطرة".

وبسبب العاصفة التي ضربت منطقة أيدنجيك في مرسين، توفي أحد العمال الموجودين في محطة أكويو للطاقة النووية، وأصيب 5 أشخاص إثر تحطم بعض أسطح منازل الحاويات في منطقة سيباهيلي.

وتضررت بعض الدفيئات الزراعية في منطقة كوكاهاسانلي، كما انهار الجزء العلوي من حقل العشب الصناعي في منطقة أكدنيز.

وقال رئيس منطقة كوكاهاسانلي، محمود يازكان، إن كارثة كبيرة وقعت ولكن لل توجد إصابات، بانتظار تقييم الأضرار من قبل فرق مديرية الزراعة والغابات بالمنطقة.

وفي أنطاليا، استجابت فرق الإطفاء لما مجموعه 93 حالة استغاثة، فيما استجابت الوحدات الأخرى ذات الصلة لـ 23 حالة. وحاولت فرق إدارة المتنزهات والحدائق جعل الطرق ووسائل النقل آمنة عن طريق إزالة الأشجار المتساقطة.

وبدأ العمل في مناطق مراد باشا وكونيالتي وكبيز على وجه الخصوص، لإزالة الأشجار الكبيرة التي سقطت على الشرايين الرئيسية، وكذلك الشواطئ والمتنزهات والشوارع، من قبل فرق بمساعدة عربات السلة والحفارات.

وأعرب عمدة بلدية أنطاليا الكبرى، محي الدين بوتشيك، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمزارعين والمواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرة خلال الأسبوع والعاصفة المستمرة منذ الأمس.

 وفي وقت سابق، ذكرت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية أن هذه الظروف الجوية ستستمر خلال الأسبوع الجديد، حيث أصدرت أمس الأحد تحذيرا باللونين الأصفر والبرتقالي.

وتعطلت حركة المرور في العديد من المناطق في تركيا بسبب تساقط الثلوج وسوء الأحوال الجوية. ونبهت السلطات السائقين إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل السير على الطريق.
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