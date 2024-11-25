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عربي-دولي

بالصواريخ والمسيرات.. أوكرانيا تشن هجوما كبيرا على كورسك الروسية

Lebanon 24
25-11-2024 | 01:27
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أعلن حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 7 صواريخ أوكرانية أثناء الليل فوق المنطقة.

وأضاف أن وحدات الدفاع الجوي دمرت أيضا 7 طائرات مسيرة أوكرانية. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل، نقلا عن رويترز.
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وكتب رومان أليوخين، وهو محلل عسكري مؤيد للجيش الروسي ويعمل مستشارا لحاكم كورسك، على تطبيق تليغرام أن "كورسك تعرضت لهجوم كبير بصواريخ أجنبية الصنع" أثناء الليل.

لا تزال القوات الأوكرانية، التي نفذت توغلا مباغتا في منطقة كورسك الحدودية الروسية في أغسطس الماضي، تسيطر على أجزاء منها.

واعترفت كييف في مطلع الأسبوع إنها فقدت منذ ذلك الحين أكثر من 40 بالمئة من الأراضي التي سيطرت عليها، حيث شنت القوات الروسية موجات من الهجمات المضادة لاستعادة السيطرة على المنطقة.

اعتقال بريطاني في كورسك الروسية
وفي تطور منفصل، قال مصدر أمني لوكالة الإعلام الروسية إن القوات الروسية ألقت القبض على بريطاني من المرتزقة يقاتل مع الجيش الأوكراني في منطقة كورسك الروسية، والتي لا تزال القوات الأوكرانية تسيطر عليها جزئيا.

وأضاف المصدر الروسي لوكالة الإعلام الروسية في تصريحات، نشرت أمس الأحد: "تم القبض على أحد المرتزقة من بريطانيا، يطلق على نفسه اسم جيمس سكوت ريس أندرسون. ويقوم الآن بتقديم أدلة".

وفي مقطع مصور نُشر على قنوات تليغرام روسية غير رسمية مؤيدة للحرب على أوكرانيا أمس الأحد، يظهر شاب ملتح يرتدي ملابس عسكرية ويداه مقيدتان على ما يبدو من الخلف، بينما يقول باللغة الإنجليزية إن اسمه جيمس سكوت ريس أندرسون وإنه خدم سابقا في الجيش البريطاني.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من المقطع المصور ومن تقارير وكالة الإعلام الروسية وغيرها من التقارير الإعلامية. ولم يتضح متى تم تصوير المقطع المصور. ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية على الفور على طلب رويترز للتعليق على التقارير.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) في وقت سابق أن وزارة الخارجية قالت إنها "تدعم عائلة رجل بريطاني بعد تقارير عن اعتقاله".
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