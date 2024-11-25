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عربي-دولي

واشنطن تدرس نشر قوات في اليابان بسبب تايوان

Lebanon 24
25-11-2024 | 01:37
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ذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن الولايات المتحدة تخطط لسيناريوهات لنشر قوات عسكرية في اليابان والفيليبين بحال حدوث أزمة مرتبطة بتايوان.

وستُدمَج هذه السيناريوهات في خطة عمليات مشتركة أولية ستوضَع في كانون الأول، وفقاً لمصادر مطلعة على العلاقات اليابانية-الأمريكية، حسبما ذكرت "كيودو" مساء أمس.
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وسيُنشر فوج من مشاة البحرية الأمريكية مجهز بنظام صواريخ مدفعية عالي الحركة ومتعدد الإطلاق على طول جزر نانسي، وهي سلسلة جزر يابانية تمتد من الطرف الجنوبي من كيوشو إلى يوناغوني قرب تايوان.

وأضافت الوكالة أنه بمجرد أن يصبح احتمال نشوب أزمة تشمل تايوان وشيكاً، سيتم إنشاء قواعد موقتة على جزر مأهولة.

ووفقاً للمصدر نفسه، سيشارك الجيش الياباني بشكل أساسي في الدعم اللوجستي، خصوصاً من خلال توفير وقود وذخيرة.
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