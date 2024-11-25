أعلن تنظيم "أصدقاؤك الفنلنديون" النازي مقتل مرتزق فنلندي سادس في صفوفه قاتل إلى جانب قوات كييف.



وأضاف التنظيم في منشور على منصة x أن الفنلندي "سيبا" تخلى عن كافة ممتلكاته للوصول إلى أوكرانيا، رغم معارضة ذويه ذلك.

venäjän hyökkäys vaati jälleen suomalaisvapaaehtoisen hengen Itä-Ukrainassa.



“Sipa” luopui kaikesta omaisuudestaan päästäkseen Ukrainaan puolustamaan rauhaa, äitinsä vahvasta vastustuksesta huolimatta. Sipalla oli päämäärä, eikä hän luopunut tavoitteestaan millään. pic.twitter.com/v1xM0MTAdt — Your Finnish Friends ry (@FinnishRy) November 24, 2024 Advertisement

وقال جوسي تانر رئيس القسم القنصلي بوزارة الخارجية الفنلندية لإذاعة "Yle" العامة في فبراير الماضي، إن حوالي 20 إلى 30 مرتزقا فنلنديا يقاتلون في أوكرانيا، فيما تؤكد وزارة الدفاع الروسية أن أعدادهم أكبر من ذلك بكثير وأن الجيش الروسي يواصل تصفيتهم أينما وجدوا.





وأقر الكثير من المرتزقة الأجانب الذين يحشدهم نظام كييف وحلفاؤه بأن الجيش الأوكراني ينسق أعماله بشكل سيء، وأن فرصة البقاء على قيد الحياة في المعارك ضئيلة، لأن شدة القتال لا يمكن مقارنتها بأفغانستان والشرق الأوسط التي اعتادوا عليها. (روسيا اليوم)