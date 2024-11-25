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مسؤول طبي: مستشفى "كمال عدوان" في غزة محاصر منذ 40 يوما

Lebanon 24
25-11-2024 | 04:25
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أشار مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش إلى أن مستشفى "كمال عدوان" لا يزال تحت حصار الجيش الإسرائيلي منذ 40 يوما، ولا تستطيع الطواقم الطبية إسعاف المصابين بمحيطه.
وأضاف أبو عفش في تصريح أن الدكتور حسام أبو صفية (مدير مستشفى كمال عدوان) تعرض لإصابة بالظهر والفخد وحالته مستقرة بعد استهداف قصف إسرائيلي المستشفى ليل السبت الأحد.
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وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفى ويمنع إدخال الغذاء والماء والمستلزمات الطبية والسولار لتشغيل المولدات وإنقاذ حياة المرضى.
وذكر أن أعداد المرضى داخل المستشفى تزداد يوميا نتيجة استمرار استهدافات القصف.
وناشد مدير الإغاثة الطبية المنظمات الدولية والصحية والإنسانية لرفع الحصار والاستهداف عن المستشفى.
(روسيا اليوم)
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