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مصر.. آخر تطورات غرق المركب السياحي في البحر الأحمر

Lebanon 24
25-11-2024 | 05:10
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أمر محافظ البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد القصوى للبحث عن مفقودي حادث غرق زورق سياحي شمال مدينة مرسى علم.
ووجه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فور تلقي بلاغ عن حادث غرق زورق السياحي "سي ستوري" الذي يقل 31 من السياح من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم مكون من 14 فردا، فيما أعلن عن العثور على بعض الناجين بمنطقة الغدير بوادي الجمال، من دون ذكر التفاصيل حول أعدادهم أو الجنسيات.
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وبحسب بيان صادر عن المحافظة صباح اليوم، ورد البلاغ إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر في الساعة 5:30 صباحًا بالتوقيت المحلي من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقي إشارة استغاثة من أحد افراد الزورق، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم في الفترة من 24 نوفمبر وحتى 29 نوفمبر، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة.
على الفور، قام مركز السيطرة بإبلاغ القاعدة البحرية ومركز الإنقاذ البحري بالقوات البحرية، حيث بدأت فرق البحث والإنقاذ عملياتها باستخدام طائرة هليكوبتر ووحدة بحرية (الفرقاطة الفاتح) التي تحركت من ميناء برنيس باتجاه موقع الاستغاثة.
وأوضح المحافظ أن طائرة الإنقاذ تمكنت من نقل بعض الناجين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم تأمين باقي الناجين في الموقع لحين وصول الفرقاطة الفاتح التي تتحرك لنقلهم إلى بر الأمان.
أشارت محافظة البحر الأحمر إلى أن عمليات البحث عن باقي المفقودين لاتزال جارية حتى الآن، ولم يتم الإعلان رسميًا عن عدد الناجين أو المفقودين، فيما يواصل مركز السيطرة وغرفة العمليات التنسيق والمتابعة على مدار الساعة لضمان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
كما أكد محافظ البحر الأحمر أن سلامة جميع الركاب وأفراد الطاقم هي أولوية قصوى، وأنه سيتم الإعلان عن أية مستجدات حال توافرها.
المصدر: العربية
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