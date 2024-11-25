Advertisement

عربي-دولي

هل ينقذ ماسك "تيك توك" في أميركا؟

Lebanon 24
25-11-2024 | 05:03
A-
A+
Doc-P-1283475-638681335473469799.png
Doc-P-1283475-638681335473469799.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في ظل تصاعد المخاوف بشأن مستقبل الشركات التقنية الصينية مع اقتراب تسلم إدارة ترامب، لجأ رئيس منصة "تيك توك" إلى الملياردير إيلون ماسك، لاستطلاع رؤيته حول السياسات الأميركية المتوقعة تجاه التطبيق الشهير.
Advertisement

تأتي هذه الخطوة في ظل اتهامات تتعلق بالأمن القومي تواجهها شركات التكنولوجيا الصينية، وسط احتمالات باتخاذ ترامب سياسات أكثر تشددًا تجاهها. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، تتواصل "تيك توك" مع ماسك باعتباره قريبًا من الرئيس المنتخب، في محاولة لفهم استراتيجيات الإدارة المقبلة وتأثيرها على التطبيق.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر قولها إن شو تشيو، الرئيس التنفيذي لتطبيق الفيديو الشهير، قد قام بالفعل مؤخرا بالتواصل مع الملياردير ماسك في الأسابيع الأخيرة.

ويَعتبر تشيو ماسك قناة محتملة للتواصل مع الإدارة الأميركية القادمة في وقت تواجه فيه تيك توك احتمال حظرها في الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

تشيو، الذي يعرف ماسك منذ عدة سنوات، طلب من ماسك وجهة نظره حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك سياسة الإدارة الأمريكية القادمة اتجاه شركات التكنولوجيا، بحسب المصادر، التي أكدت أنهم لم يناقشوا بشكل صريح خيارات الإبقاء على منصة تيك توك نشطة في أميركا.

وخلال فترة رئاسته، وقع ترامب على أمر تنفيذي لحظر TikTok في عام 2020 لكن المحكمة أوقفت تنفيذ القرار. ومع ذلك، بدا أنه تراجع عن هذا الموقف خلال حملته الانتخابية الأخيرة، حيث صرح لـ CNBC في وقت سابق من هذا العام إن الكونغرس يجب أن "يتخذ هذا القرار، لأنه قرار صعب".

وفي وقت سابق من هذا العام، وقع الرئيس بايدن قانونًا سيفرض حظرا على تطبيق تيك توك الشهير إذا لم تقم شركة "بايت دانس" ببيع المنصة بحلول منتصف كانون الثاني. (سكاي نيوز)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:33 | 2024-11-25
08:59 | 2024-11-25
08:57 | 2024-11-25
08:40 | 2024-11-25
08:28 | 2024-11-25
08:28 | 2024-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24