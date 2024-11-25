غالانت إلى واشنطن الأحد المقبل.. ما احتمالية اعتقاله؟

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من المنتظر أن يسافر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، الأحد المقبل، إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع مسؤولين أميركيين.وستكون هذه الرحلة الأولى لغالانت منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.ولن تتخذ واشنطن أي إجراء إزاء غالانت في هذا الصدد، لكن إسرائيل تتخوف في ما لو اضطرت طائرته للهبوط في الطريق في إحدى الدول الأعضاء في الجنائية الدولية، فحينها يوجد احتمال باعتقاله.وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن هناك تخوفات في إسرائيل من مخاطر توجه غالانت إلى الولايات المتحدة. (سكاي نيوز عربية)