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عربي-دولي
السيسي يصدر قرارات بتشكيل المجالس الإعلامية والصحفية في مصر
Lebanon 24
25-11-2024
|
06:49
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، 3 قرارات جمهورية بتشكيل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبد العزيز والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي والهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني.
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ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة 4 سنوات برئاسة المهندس خالد عبد العزيز والأعضاء كل من:
- المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة.
- محمود أحمد ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- حسام عبد المولى صقر - ممثلاً للجهاز القومي التنظيم الاتصالات.
- عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .
- علا كمال السيد الشافعي - صحفية.
- عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامي.
- عادل محمد إبراهيم حمودة من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
- منى محمد سعيد الحديدي ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات.
وجاء تُشكيل الهيئة الوطنية للإعلام لمدة 4 سنوات برئاسة أحمد المسلماني وعضوية كل من:
- المستشار حماد مكرم توفيق محمد نائب رئيس مجلس الدولة.
- خالد محمد إبراهيم محمد نوفل ممثلاً لوزارة المالية.
- المهندس وليد زكريا على أحمد - ممثلاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
- أسامة كمال حلمي أحمد من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
- ريهام وجيه عبد السلام الديب من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
- هالة فاروق محمد حشيش ممثلاً لنقابة الإعلاميين.
- سامى عبد السلام سعدون ممثلاً للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.
- صفية مصطفى أمين يوسف - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
وجاء تُشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لمدة 4 سنوات برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وعضوية كل من:
- المستشار محمد فؤاد محمد عمار نائب رئيس مجلس الدولة.
- ياسر سمير صبحي ممثلًا لوزارة المالية.
- علاء الدين كمال محمد ثابت من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
- عمرو رأفت محمد الخياط من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
- حمدي عثمان عاشور عثمان رزق ممثلا للصحافة القومية.
- سامح سامى محروس رزق الله ممثلا للصحافة القومية.
- أسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
- سحر عبد العزيز الجعارة من الشخصيات العامة وذوى الخبرة. (سكاي نيوز)
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