السيسي يصدر قرارات بتشكيل المجالس الإعلامية والصحفية في مصر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، 3 قرارات جمهورية بتشكيل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبد العزيز والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي والهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني.

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ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة 4 سنوات برئاسة المهندس خالد عبد العزيز والأعضاء كل من:



- المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة.

- محمود أحمد ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

- حسام عبد المولى صقر - ممثلاً للجهاز القومي التنظيم الاتصالات.

- عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

- علا كمال السيد الشافعي - صحفية.

- عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامي.

- عادل محمد إبراهيم حمودة من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.

- منى محمد سعيد الحديدي ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات. ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة 4 سنوات برئاسة المهندس خالد عبد العزيز والأعضاء كل من:- المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة.- محمود أحمد ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.- حسام عبد المولى صقر - ممثلاً للجهاز القومي التنظيم الاتصالات.- عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .- علا كمال السيد الشافعي - صحفية.- عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامي.- عادل محمد إبراهيم حمودة من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.- منى محمد سعيد الحديدي ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات.

وجاء تُشكيل الهيئة الوطنية للإعلام لمدة 4 سنوات برئاسة أحمد المسلماني وعضوية كل من:



- المستشار حماد مكرم توفيق محمد نائب رئيس مجلس الدولة.

- خالد محمد إبراهيم محمد نوفل ممثلاً لوزارة المالية.

- المهندس وليد زكريا على أحمد - ممثلاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

- أسامة كمال حلمي أحمد من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.

- ريهام وجيه عبد السلام الديب من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.

- هالة فاروق محمد حشيش ممثلاً لنقابة الإعلاميين.

- سامى عبد السلام سعدون ممثلاً للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.

- صفية مصطفى أمين يوسف - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.



وجاء تُشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لمدة 4 سنوات برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وعضوية كل من:



- المستشار محمد فؤاد محمد عمار نائب رئيس مجلس الدولة.

- ياسر سمير صبحي ممثلًا لوزارة المالية.

- علاء الدين كمال محمد ثابت من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

- عمرو رأفت محمد الخياط من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.

- حمدي عثمان عاشور عثمان رزق ممثلا للصحافة القومية.

- سامح سامى محروس رزق الله ممثلا للصحافة القومية.

- أسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

- سحر عبد العزيز الجعارة من الشخصيات العامة وذوى الخبرة. (سكاي نيوز)