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كوريا الشمالية توسّع مصنعاً للصواريخ

Lebanon 24
25-11-2024 | 07:22
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خلص باحثون في مؤسسة بحثية مقرها الولايات المتحدة، بناءً على صور أقمار صناعية، إلى أن كوريا الشمالية توسّع مجمعاً رئيسياً لتصنيع الأسلحة ويستغل لتجميع نوع من الصواريخ قصيرة المدى تستخدمه روسيا في أوكرانيا.
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وتعد المنشأة، المعروفة باسم "مصنع 11 فبراير"، جزءاً من "مجمع ريونغ سونغ" في هامهونغ، ثاني أكبر مدينة في كوريا الشمالية على الساحل الشرقي للبلاد.
وقال سام لير الباحث في "مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي" إنه المصنع الوحيد المعروف بإنتاج صواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ 11".
وذكر مسؤولون أوكرانيون أن هذه الذخائر، المعروفة في الغرب باسم "كيه. إن – 23"، استخدمتها القوات الروسية في هجومها على أوكرانيا.
ونفت روسيا وكوريا الشمالية أن تكون الأخيرة قد نقلت أسلحة إلى الأولى لاستخدامها في أوكرانيا. ووقّع البلدان معاهدة دفاع مشترك في قمة عقدت في يونيو وتعهدا بتعزيز العلاقات العسكرية بينهما.
(العربية)
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