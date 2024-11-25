بالأرقام.. صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لشهداء الحرب الإسرائيلية على القطاع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ416 على القطاع إلى 44,235 شهيدا، و104,638 مصابا.



وبحسب تقرير الوزارة اليومي، ارتكب الجيش الاسرائيلي 2 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و 71 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأشارت الوزارة إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب، بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.



وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أن النساء والأطفال شكلوا قرابة 70 بالمئة من الشهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين تشرين الثاني 2023 ونيسان 2024.