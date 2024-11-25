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عربي-دولي

فاجعة غرق المركب السياحي في مصر.. العثور على 28 شخصاً والبحث مستمر

Lebanon 24
25-11-2024 | 07:22
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أعلنت محافظة البحر الأحمر المصرية، الإثنين، العثور على 28 شخصا حتى الآن بعد غرق مركب سياحي بمنطقة مرسى علم.

وكانت المحافظة قد أعلنت غرق المركب السياحي (سي ستوري)، الذي كان يقل 45 شخصا هم 31 سائحا من جنسيات مختلفة و14 من أفراد الطاقم، بينما كان في رحلة غطس لعدة أيام في منطقة الغدير بوادي الجمال.
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ونقل بيان عن المحافظ عمرو حنفي القول إن جهود الإنقاذ أسفرت عن العثور على 28 شخصا، وإن أعمال البحث لا تزال جارية باستخدام فرقاطة بحرية وطائرات هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة. (سكاي نيوز)
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