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وزير فلسطيني: إسرائيل استهدفت 188موقعا أثريا في غزة منذ بدء العدوان

Lebanon 24
25-11-2024 | 08:20
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قال وزير السياحة والآثار الفلسطيني، هاني الحايك، الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي استهدف أكثر من 188 موقعا أثريا في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في 7 تشرين أول 2023.
جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة أقيمت برام الله بعنوان "تدمير التراث الثقافي في غزة".
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وأضاف أن "188 موقعا أثريا في قطاع غزة تعرض للتدمير الكلي أو الجزئي جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل منذ 7 تشرين الأول 2023".
ولفت إلى استهداف العديد من المتاحف التي تحتوي العديد من اللقى والقطع الأثرية، إلى جانب استهداف المساجد والكنائس التاريخية.
واتهم الوزير الفلسطيني "الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف المواقع الأثرية والتاريخية في محاولة لمحو تاريخ الشعب الفلسطيني، حيث تشكل المواقع الأثرية والتاريخية جزء مهم من الهوية الوطنية لشعب فلسطين وخير دليل على تاريخنا كشعب فلسطيني على هذه الأرض".
ووصف ما يجري في قطاع غزة بـ"محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لإحلال واقع جديد هدفه تدمير كل ما هو فلسطيني بدء بالإنسان وانتهاء بالحجر". (الأناضول)

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