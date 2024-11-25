نجح في إنقاذ 28 حتى الآن.. الجيش المصري يبحث عن 17 سائحا مفقودا

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نجح الجيش المصري في إنقاذ 28 شخصًا حتى الآن، من حادث غرق اللانش السياحي "سي ستوري" جنوب مدينة مرسى علم الذي كان يقل 45 شخصا، وفق ما أعلنه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي.وأوضح أنه لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على 17 مفقودًا.وأشار المحافظ إلى أن الفرقاطة "الفاتح" والطائرات التابعة للقوات المسلحة تستمر في تمشيط المنطقة بالتنسيق مع مركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة. وأكد أن الناجين الذين تم إنقاذهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مع تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين.وشدد اللواء حنفي على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان. كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، مشيدًا بتعاون القوات المسلحة والفرق الميدانية في هذا الحادث.وأكد حنفي أن المحافظة ستواصل متابعة التطورات بشكل دقيق، وستعلن عن أي مستجدات في حينها. (روسيا اليوم)