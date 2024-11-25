كيف علّق وزير الخارجية الإيطاليّة على إصدار مذكرة اعتقال بحقّ نتنياهو؟

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قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تقرب السلام.وأضاف تاياني في أثناء لقائه بالصحافة على هامش مؤتمر "حوارات متوسطية" في روما: "لا أعتقد أن قرار التفكير باعتقال نتنياهو يمكن أن يختصر الزمن المطلوب لتحقيق السلام، وهو الأمر الأساسي الذي لا يمكن حله بهذه الخيارات".وأشار تاياني إلى أنه "من الخطأ المساواة بين من فكر ونظم مذبحة السابع من تشرين الاول، برئيس حكومة منتخب لدولة ديمقراطية".وقال: "أننا لا نتفق في الوقت عينه مع رد الفعل الإسرائيلي في قطاع غزّة". (روسيا اليوم)