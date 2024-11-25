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عربي-دولي
للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد.. هذا ما طلبه نتنياهو والمحكمة رفضت
Lebanon 24
25-11-2024
|
11:19
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طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، تأجيل بدء شهادته في مرافعة الدفاع في محاكمته لمدة 15 يوما أخرى، فيما
رفض مكتب المدعي العام الإسرائيلي للمحكمة المركزية في القدس.
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وسيتعين على القضاة الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيعقدون جلسة استماع بشأن مواقف الأطراف أو ما إذا كانوا سيقررون طلب الفصل دون جلسة استماع.
واعلن مكتب المدعي العام، انّه "في ضوء المصلحة العامة الواضحة في إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن ومنع التأخير، وفي غياب الأسباب الحقيقية لتغيير الظروف منذ قرار المحكمة، يعارض المتهِم الطلب".
بالإضافة إلى ذلك، قالوا إنه لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة أمنية أيضا: "بعد التوضيح من قبل المستشار القضائي للحكومة بشأن الشاباك، ظهر أن هناك عددا من الخطوط العريضة المحتملة على جدول الأعمال التي يمكن اقتراحها من أجل ضمان سير المحاكمة بشكل صحيح ومستمر، مع مراعاة الاحتياجات الأمنية لرئيس الوزراء".
وزعم نتنياهو في طلب التأجيل أن الدفاع غير مستعد وأن المحاكمة تأتي بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اعتقاله. (روسيا اليوم)
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