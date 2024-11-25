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عربي-دولي

بالتزامن مع مفاوضات الهدنة.. ماذا ناقش نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي مع كاتس؟

Lebanon 24
25-11-2024 | 12:30
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زار نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي دان شابيرو، اليوم الإثنين، وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يسرائيل كاتس، ومسؤولين أمنيين واستخباراتيين آخرين.

وتمّ خلال اللقاء، مناقشة "التحديات الأمنية الإقليمية والمساعدات الإنسانية في غزة".
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بدورها، أعلنت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إن "شابيرو ناقش مع المسؤولين الإسرائيليين أيضا التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وتتزامن تحركات شابيرو مع مفاوضات الهدنة بين إسرائيل ولبنان التي يشرف عليها الوسيط الأميركي، آموس هوكشتاين. (الحرة) 
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