بالتزامن مع مفاوضات الهدنة.. ماذا ناقش نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي مع كاتس؟

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وتمّ خلال اللقاء، مناقشة "التحديات الأمنية الإقليمية والمساعدات الإنسانية في غزة".بدورها، أعلنت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إن "شابيرو ناقش مع المسؤولين الإسرائيليين أيضا التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل".وتتزامن تحركات شابيرو مع مفاوضات الهدنة بين إسرائيل ولبنان التي يشرف عليها الوسيط الأميركي، آموس هوكشتاين. (الحرة)