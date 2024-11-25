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عربي-دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي: نجحنا في "قطع أذرع الأخطبوط الإيراني"

Lebanon 24
25-11-2024 | 13:17
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الإثنين، إن بلاده نجحت في "قطع بعض أذرع الأخطبوط الإيراني".

وذكر كاتس، خلال زيارته للقيادة المركزية، أنّه "إذا كانت إيران رأس الأخطبوط، فقد قطعنا بالفعل بعض أذرعها تماما"، مضيفاً "لقد أعددنا ضربات قاسية في أذرع أخرى - وسنواصل ذلك".
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مشيراً إلى أنّه "نرى جهدا إيرانيا لا هوادة فيه ومؤسسيا لإنشاء جبهة ضد دولة إسرائيل"، متابعاً أنّ "مهمتكم هي ضمان ومنع إيران من النجاح". (سكاي نيوز) 

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