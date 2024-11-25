وزير الدفاع الإسرائيلي: نجحنا في "قطع أذرع الأخطبوط الإيراني"

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وذكر كاتس، خلال زيارته للقيادة المركزية، أنّه "إذا كانت إيران رأس الأخطبوط، فقد قطعنا بالفعل بعض أذرعها تماما"، مضيفاً "لقد أعددنا ضربات قاسية في أذرع أخرى - وسنواصل ذلك".مشيراً إلى أنّه "نرى جهدا إيرانيا لا هوادة فيه ومؤسسيا لإنشاء جبهة ضد دولة إسرائيل"، متابعاً أنّ "مهمتكم هي ضمان ومنع إيران من النجاح". (سكاي نيوز)